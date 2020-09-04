Красноярские аграрии получат многомиллионные гранты на развитие хозяйства

В Красноярском крае стартовал прием заявок на участие в грантовом конкурсе, в рамках которого сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут получить миллионы рублей на развитие материально-технической базы. Об этом сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу аграрного ведомства.

Уточняется, что для участия в конкурсе необходимо соблюдать ряд условий: все желающие должны осуществлять заготовку, хранение, переработку, убой, подготовку к реализации сельхозпродукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки дикоросов. Кроме того, сельхозкооперативам необходимо отработать не менее одного года, число их пайщиков может быть минимум 10 сельскохозяйственных товаропроизводителя края.

По словам замминистра сельского хозяйства и торговли региона Оксаны Дивногорцевой, максимальный размер одного гранта — 70 миллионов рублей. Средства можно будет потратить на строительство, ремонт, реконструкцию или приобретение производственного объекта.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сельхозкооперативы могут дополнительно получить господдержку на компенсацию части затрат, понесенных в текущем финансовом году.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.