Россия ответила на обвинения США в развязывании гонки вооружений

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на обвинения заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера в развязывании гонки вооружений. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил посол, решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности дестабилизирует ситуацию с таким оружием в мире больше, чем действия России. В частности, речь идет о зарядах малой мощности W76-2 на ракетах «Трайдент ll». «Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, "оружием поля боя"», — подчеркнул Антонов.

По мнению российского дипломата, американский министр повторил «надуманный тезис» о том, что Россия наращивает арсенал нестратегического ядерного оружия. Он напомнил, что в соответствующей российской доктрине упоминается о сугубо оборонительном характере ядерной политики России, а также четко прописаны условия, при которых страна может перейти к применению такого оружия. В заключение Антонов предложил Суферу наладить очный диалог по вопросам стратегической стабильности.

В августе Минобороны впервые раскрыло условия применения Россией ядерного оружия. Первое условие ядерного удара — поступление «достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников».