Стало известно об уходе Александра Емельяненко в «романтические настроения»

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» рассказал об уходе российского бойца смешанного стиля (MMA) в «романтические настроения» после поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова.

Стало известно, что после поражения Емельяненко не ведет социальные сети и не дает интервью. «У Александра именно тот период, когда он ушел опять в "романтические настроения". Когда он готов будет опять тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру, тогда есть смысл подумать о его будущем и обсудить перспективы», — заявил Яценко.

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде.