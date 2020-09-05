Избитый Широковым судья описал случившееся и упомянул «Спартак»

Арбитр Никита Данченков, избитый бывшим игроком сборной России Романом Широковым, описал случившееся. Его показания публикует Baza.

Данченков рассказал, что Широков остался недоволен решением судьи о назначении пенальти и начал угрожать ему. «Когда я показал красную карточку, Широков бросился на меня и нанес несколько ударов кулаком и ногой по моему лицу и телу. Я упал на поле от дикой боли. От профессионального удара футбольный мяч летит со скоростью примерно 150–200 километров в час», — поделился подробностями он.

Судья добавил, что после матча Широков вместе со своим сыном проходил мимо и упомянул московский «Спартак». «Он сказал: "Это всем судьям за вчерашнее". Он имел в виду, что 9 августа состоялся матч между "Спартаком" и "Сочи", завершившийся со счетом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков», — подытожил он.

Футболист напал на арбитра во время матча любительских команд 10 августа. Он набросился на судью и нанес ему несколько ударов. Пострадавший арбитр показал последствия нападения и написал заявление в полицию. Позднее футболист принес извинения Данченкову в Instagram.

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА в составе сине-бело-голубых. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года.