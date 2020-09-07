Туркменские власти пригрозили тюрьмой за уклонение от лечения опасных инфекций

Власти Туркмении пригрозили своим гражданам тюрьмой за уклонение от лечения опасных инфекций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс страны.

Наказание до двух лет лишения свободы грозит тем, кто, зная о своей болезни, покинул больницу или создал угрозу заражения для других людей. Если это привело к смерти человека, максимальный срок наказания увеличивается до пяти лет.

В Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. В стране действует масочный режим и ограничения на работу предприятий. При этом в марте сообщалось, что власти запретили журналистам употреблять слово «коронавирус». Его также исключили из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.