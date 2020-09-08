Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за последние сутки выявили 5099 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 8 сентября.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (695), Санкт-Петербурге (210), а также в Ростовской (147), Нижегородской (146) и Московской (135) областях. Кроме того, за последние сутки умерли 122 пациента с коронавирусом,

еще 6772 человека полностью излечились.

Всего с учетом новых данных число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии составило 1 035 789. Из них 17 993 пациента с COVID-19 умерли, еще 850 049 человек выздоровели.

Ранее было объявлено о международном признании российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ведущий медицинский журнал The Lancet сделал публикацию об итогах двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса. В Российском фонде прямых инвестиций пояснили, что публикация подтверждает высокую безопасность и эффективность российского препарата.