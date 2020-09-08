«Северный поток-2» назвали ненужным Германии

Экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг в интервью Reuters назвал российский экспортный газопровод «Северный поток-2» ненужным Германии.

«Германия легко могла бы себе это позволить [отказаться от строительства «Северного потока-2»]», — отметил Шмидинг. По его словам, влияние такого шага на национальную экономику будет незначительным.

За последнее время сразу несколько высокопоставленных немецких политиков и чиновников высказались о возможной приостановке строительства «Северного потока-2» из-за обвинений в причастности России к предполагаемому отравлению оппозиционера Алексея Навального. Кандидат на пост лидера правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал бойкотировать проект в ближайшие два года.

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Министр иностранных дел Хайко Маас выразил надежду на то, что «россияне не заставят нас изменить свою позицию относительно "Северного потока-2"». Федеральный канцлер Ангела Меркель согласилась с Маасом, добавив, что допускает введение новых санкций в отношении газопровода.

Глава комитета Бундестага (федерального парламента Германии) по экономике и энергетике Клаус Эрнст отметил, что приостановка строительства «Северного потока-2» может привести к разрыву сотрудничества двух стран в энергетической сфере, которое длится последние 50 лет.

Изначально экспортный газопровод должен был быть сдан в эксплуатацию в конце 2020 года, однако сроки запуска пришлось перенести на год из-за введенных США ограничений. Поскольку они распространяются на все участвующие в проекте компании, независимо от места их регистрации, швейцарская Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик.

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