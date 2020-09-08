Памела Андерсон снялась в кружевном пеньюаре для соцсетей

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась снимком, на котором она запечатлена в откровенном наряде, и порадовала фанатов. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

53-летняя знаменитость сфотографировалась для соцсетей с распущенными волосами в розовом кружевном пеньюаре с бантом. Описанная одежда для сна оформлена вырезом на спине. Андерсон попозировала около кровати напротив окна, стоя спиной к фотографу. «Любовь определяет качество внимания, которое мы уделяем жизни», — подписала она пост.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы в комментариях под публикацией, которая набрала 39 тысяч лайков. «Выглядишь замечательно, Памела! С каждым днем все лучше и лучше», «Это фото отражает твою прекрасную сущность», «Ты как луч солнца», «Ты лучше всех», — высказались подписчики.

В августе Памела Андерсон также опубликовала ролик со съемки в прозрачном наряде. На размещенных кадрах она позирует в халате и комплекте нижнего белья, ткань которого просвечивает ее грудь. Звезду запечатлели в нескольких местах: в полный рост у бассейна и на шезлонге у панорамного окна.