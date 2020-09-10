Знаки почетных граждан Ростовской области вручены двум жителям региона

Состоялось торжественное вручение знака «Почетный гражданин Ростовской области» двум жителям региона — полному кавалеру ордена Славы Василию Ивановичу Добрице и известному ученому-селекционеру Анатолию Ивановичу Грабовцу. Губернатор Василий Голубев тепло поздравил награждаемых и вручил дипломы и знаки «Почетный гражданин Ростовской области». Церемония состоялась в областном общественном собрании в преддверии 83-й годовщины образования Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе губернатора.

«Вы заслужили признание народа. Только такой пример, как ваш, — яркий, энергичный, максимально эффективный, — достоин того, чтобы его перенимали все следующие поколения, - обратился к почетным гражданам губернатор Василий Голубев.

Василий Иванович Добрица молодым пареньком после освобождения Таганрога 30 августа 1943 года начал свой боевой путь. Сапером прошел фронтовые дороги. Освобождал Украину, Молдавию, Польшу, участвовал в штурме и взятии Берлина. Орден Славы III степени получил за трудный бой на левом берегу реки Вислы (Польша). Орден Славы II степени — за героизм во время форсирования реки Радомки (Польша). Орден Славы I степени — за разминирование территории для прохода наших войск и участие в штурмовой атаке Висло-Одерской операции. Мирная жизнь для воина наступила только в 1949 году. И дальнейшей трудовой деятельностью, а также общественной работой в совете ветеранов он показал достойный пример молодежи, отметил глава региона.

«Мы все гордимся людьми, которые вложили силы и душу, здоровье и жизнь, талант и интеллект, чтобы Ростовская область оставалась мирной, росла и развивалась, — сказал Василий Голубев.

Донской селекционер Анатолий Иванович Грабовец, отдал 60 лет любимой работе. Профессор, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Российской академии наук. Его имя знакомо всем, кто в России профессионально занимается сельским хозяйством. Под руководством профессора Грабовца создано свыше 40 сортов пшеницы и тритикале — гибрида ржи и пшеницы. Анатолий Иванович — автор 386 научных работ, имеет 113 свидетельств и патентов на сорта и изобретения, его вклад в развитие сельского хозяйства выходит далеко за пределы региона, подчеркнул губернатор.

«Ростовская область благодаря такой работе по селекции и внедрению новых сортов стала почти ежегодно собирать рекордные урожаи — свыше 10 миллионов тонн зерна. Это только прибавляет добрую славу нашему родному краю и "золоту полей" — донскому зерну», — считает Василий Голубев.