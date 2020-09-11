В США российские «АрМИ-2020» назвали декоративно-прикладным искусством

VI Армейские международные игры «АрМИ-2020», проходившие с 23 августа по 5 сентября в подмосковном Алабино, превратились в «забавную неразбериху», пишет Popular Mechanics.

Некоторые соревнования и конкурсы, проходившие на «АрМИ-2020», в американском издании назвали формой декоративно-прикладного искусства. Popular Mechanics отмечает, что «армейские игры — это комбинация слегка манерных выставок, устроенных российскими войсками, и собственно игр».

В частности, издание пишет, что ряд соревнований не имели практической пользы, например, танковый балет или стрельба из танковой пушки, в результате которой была нарисована пятиконечная заезда, однако продемонстрировали возможный уровень управления машиной.

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Popular Mechanics признает, что в подобных соревнованиях, как правило, принимают участие дружественные России страны, а используемое в нем оружие имеет обычно российское происхождение, что страна использует для рекламы собственной военной техники.

Издание отмечает, что многие участники «АрМИ-2020» вернулись домой с «медалями». «По данным Vietnamese Express International, 14 из 125 вьетнамских участников игр по возвращении показали положительный результат на COVID-19. Несмотря на то, что страна граничит с Китаем, во Вьетнаме было всего 1054 случаев заболевания COVID-19 и всего 35 смертей», — заключает Popular Mechanics.

В сентябре журналист американского издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.