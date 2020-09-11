Белоруска Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Серену Уильямс в полуфинале US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 11 сентября, в Нью-Йорке и продлилась три сета. Спортсменка из Белоруссии одержала победу со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 56 минут.

Азаренко сократила отставание от Уильямс по числу побед в личных встречах. Успех стал для белоруски пятым в играх с американкой, которая брала верх над соперницей 18 раз. Кроме того, выход в финал стал для 31-летней Азаренко первым на турнирах серии «Большого шлема» с 2013 года.

В финале US Open белорусская теннисистка сыграет с Наоми Осакой. Спортсменка из Японии в своем полуфинальном матче победила американку Дженнифер Брэди со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.