Олимпийская чемпионка из Белорусиии прокомментировала ситуацию в стране

Олимпийская чемпионка по биатлону из Белоруссии Надежда Скардино прокомментировала ситуацию, сложившуюся в стране в последний месяц. Об этом сообщает «Прессбол».

По словам спортсменки, проживающей в Швейцарии, местные СМИ уделяют большое внимание теме акций протестов на ее родине. Биатлонистка отметила, что европейцы шокированы происходящим и вряд ли теперь захотят поехать в Белоруссию.

«Если в спорте есть претензии к спорному моменту, он переигрывается. Это называется спорный мяч. Отсутствие же диалога —путь в никуда. Это инициирует еще более массовый протест, белорусы озлобляются», — добавила Скардино.

7 сентября полузащитник белорусского «Слуцка» Юрий Козлов раскритиковал действия силовиков на акциях протеста, проходящих в стране. Футболист обратился к МВД, армии и другим подразделениям, назвав их виновными в избиении ни в чем не повинных людей.

В Белоруссии больше месяца идут массовые акции протеста. Они вызваны недовольством результатами выборов президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1 процента. Силовики несколько раз разгоняли демонстрантов с помощью спецсредств.

Скардино завоевала золотую олимпийскую медаль в эстафете на Играх-2018 в Пхенчхане. Четырьмя годами раньше, на Олимпиаде в Сочи, биатлониста стала бронзовым призером в индивидуальной гонке.