В РПЦ увидели новую опасность для верующих

В Русской православной церкви (РПЦ) увидели новую опасность для церковно-общественной жизни, она заключается в смешении служений священников с коммерческой психологической практикой. Речь об этом шла в ходе международной конференции «Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве» в Переяславле-Залесском, передает РИА Новости.

Как рассказал спикер РПЦ, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме иерей Павел Островский, речь идет о ситуации, когда «православное вероучение подменяется каким-то новомодным учением и встречает радостную отдачу от аудитории, но при этом выдается за православное вероучение. В первую очередь, речь идет о подмене православного вероучения — психологическим». По мнению священнослужителя, это мошенничество, так как предполагает «пассивный обман» и «умолчание об истине».

В качестве аналогичного примера Островский привел ситуацию в США, где, по его словам, давно возникло понятие «психоересь». «Протестанты-консерваторы бьют тревогу, потому что Священное Писание почти полностью заменено психологией, а пасторы называют себя коучами и консультантами. Происходит подмена пастырской и миссионерской деятельности - психологическим консультированием», — пояснил он. Например, продолжил настоятель, в свободное время священник консультирует верующих за деньги, «потому что прошел какие-то курсы психологии». При этом, некоторые служители церкви в погоне за лайками и аудиторией умалчивают о некоторых неприятных сторонах православного вероучения.

Островского поддержала теолог из Германии Марина Цумштаин, заявившая, что «если направление коммерческое, оно не имеет места в Церкви». Глава миссионерского отдела Тверской епархии иерей Антон Русакевич отметил, что практику оказания психологической помощи священниками юридически можно определить как «злоупотреблением служебным положением», поскольку люди доверяют служителям церкви. «Нехорошо, когда священник использует священство для коммерциализации своих психологических услуг», — подчеркнул зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он добавил, что вопрос требует «тщательного изучения и решения».

Ранее Синод РПЦ установил наказание для российских священников и монахов за разглашение церковных тайн и конфиденциальных сведений. Они получат запрет в служении на срок до года. При повторном совершении такого деяния — на срок до трех лет.