Убивший 85 пациентов медбрат-душегуб попытался обжаловать приговор

Бывший медбрат из Германии Нильс Хегель подал апелляцию на решение суда о пожизненном заключении за убийство 85 пациентов. Об этом сообщает ABC News.

Хегель был осужден судом города Ольденбург в июне 2019 года. В период с 2000 по 2005 год мужчина расправлялся с пациентами в госпитале Ольденбурга и в соседнем Дельменхорсте. По данным следствия, он делал лежащим в реанимации больным инъекции с опасными для жизни дозами лекарств, вызывающих у пациентов сердечную аритмию, фибрилляцию желудочков и гипотонию. Так он хотел «показать коллегам и начальству свои навыки возвращения людей к жизни и бороться со скукой». Также ему нравилось ощущение возможности реанимировать больных, однако в большинстве случаев сделать это ему не удавалось.

В пятницу, 11 сентября, суд отклонил попытку маньяка-душегуба обжаловать приговор, не обнаружив никаких процессуальных или иных ошибок в вынесенном ранее приговоре. Впервые Хегеля осудили в 2008 году за покушение на убийство. Тогда он получил семь лет тюрьмы. Во второй раз его приговорили к пожизненному заключению в 2015-м за убийство пяти и более человек. После этого Хегель сознался психиатру в 30 убийствах, что дало властям повод продолжить расследование.