Отец запретил дочери стать донором для брата и обрел сторонников

Мужчина с ником aitabadparent рассказал на Reddit историю о том, как запретил своей дочери стать донором костного мозга для родного брата и обрел сторонников среди пользователей сети. Его пост собрал десять тысяч одобрительных оценок и сотни комментариев, в которых юзеры встали на его сторону.

По словам aitabadparent, его бывшая жена, с которой он развелся 11 лет назад из-за постоянных измен, не проявила никакой инициативы и не попыталась остаться на связи с дочерью, которая осталась с отцом. Бывшая супруга при этом быстро нашла себе нового мужчину, у них появился общий сын.

«Три месяца назад бывшая жена сообщила мне, что дочь на самом деле не моя. Она якобы забеременела от того парня, с которым находится в отношениях и сейчас. И теперь она заявила, что моей дочери нужно стать донором костного мозга для своего "брата". Я отказался», — сообщил автор поста.

Тогда женщина пришла в школу к своей 17-летней дочери, однако та отказалась говорить с матерью. В ответ на это она закричала и обвинила девушку в неблагодарности. «Дочь пришла домой очень расстроенной тем, что мать обратилась к ней только тогда, когда ей было что-то нужно. Я запросил юридическую консультацию», — сообщил отец девушки.

Пользователи Reddit сошлись во мнении, что бывшая жена рассказчика повела себя ужасно. Они признали, что ее сыну может действительно требоваться помощь, однако не согласились с формой, в которую она облекла свою просьбу. Кроме того, юзеры рекомендовали aitabadparent не верить женщине на слово и проверить, действительно ли у дочери другой отец.