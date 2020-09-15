США поместят на Аляску наибольшее в мире число самолетов пятого поколения. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Дэн Салливан, выступая на видеосеминаре, организованном вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона. Его слова приводит ТАСС.

После переброски дополнительных истребителей F-35, в штате будет более сотни самолетов пятого поколения.

«Сейчас мы (...) наращиваем наши возможности, связанные с F-35. Учитывая, что (...) F-22 размещены на базе Элмендорф-Ричардсон, а F-35 разместят на базе Эйлсон, у нас будет более 100 истребителей пятого поколения, более сотни», — рассказал сенатор. По его словам, ни в одном другом месте на планете нет такого количества аналогичных истребителей.

К декабрю 2021 года Пентагон планирует разместить в штате две эскадрильи самолетов F-35 — всего 54 единицы. В настоящее время на одной из баз размещены две эскадрильи F-22.

Ранее в сентябре США смоделировали войну с Россией. Они смоделировали работу «революционной системы управления боевыми действиями» и показали ответные действия Вашингтона на атаку Москвы.