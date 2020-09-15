Еще один сильный пожар начался в Бейруте

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В финансовом районе в центре ливанского Бейрута загорелось известное здание. Пожар начался в доме, созданном по проекту известного архитектора Захи Хадид, сообщает Al-Arabiya.

Ролик, на котором из здания вырываются клубы черного дыма и языки пламени, опубликовали очевидцы происшествия. Известно, что постройку возводили несколько лет, и строительство было уже близко к завершению.

Ранее стало известно о пожаре на складе в порту ливанского Бейрута, неподалеку от места взрыва, произошедшего в прошлом месяце. Власти пока не назвали его точной причины: это может быть халатность, саботаж или техническая неполадка.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа, взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами стали 180 человек, около 6 тысяч людей получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.

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