Россияне стали есть меньше рыбы

Эксперты рыбного рынка рассказали, что россияне в целом стали потреблять меньше рыбы, при этом стали отдавать предпочтение более дешевой продукции, в частности, минтаю. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев привел данные Росстата, согласно которым в 2015-2019 годах в стране росло среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции с 21,5 до 21,9 килограмма в год. Однако, по оценкам экспертов ВАРПЭ, по итогам 2020 года этот показатель снизится до 21 килограмма. Изменение связано с пандемией коронавируса.

«Пандемия показала, что рыба и морепродукты относятся к наиболее уязвимой группе товаров, от которой потребители, в случае сокращения расходов, отказываются в первую очередь», — пояснил Зверев. Он обратил внимание на то, что в 2020 году потребительские приоритеты изменились: во всем мире люди переходят на более дешевую продукцию.

При этом, по данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в первом полугодии текущего года российские рыбопромышленники поставили на внутренний рынок 120 тысяч тонн продукции из минтая — наивысший показатель за прошедшие пять лет. По сравнению с первым полугодием прошлого года поставки выросли на 32 процента. Глава ассоциации Алексей Буглак связывает это с ростом спроса на минтай среди россиян. По его мнению, этот тренд в ближайшие годы будет лишь укрепляться, так как пандемия ударила по доходам населения.

«Россияне из-за падения доходов переходят на более дешевые виды рыб, а минтай - самый дешевый из всех. Поэтому такая тенденция имеет место. Другой тренд - переход на консервированную рыбу, продукцию с более длительным сроком хранения. При этом снижается потребление красной рыбы, учитывая ее дороговизну», — отмечает управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Ранее исследование Института «Центр развития» ВШЭ показало, что во втором квартале 2020 года покупательная способность россиян по половине — 12 из 24 — основных продуктов питания сократилась до минимума за последние десять лет. Максимально дорогой для россиян базовая еда оказалась на фоне минимального с 2011 года отношения среднедушевого дохода и прожиточного минимума — 32,85 тысячи рублей против 11,47 тысячи.