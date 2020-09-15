«Газпром нефть» собралась присвоить цитаты Тони Роббинса и Гёте

Российская компания «Газпром нефть» собралась сделать своей интеллектуальной собственностью цитаты известных авторов, в том числе бизнес-тренера Тони Роббинса, немецкого писателя Вольфганга Гете и английского философа Джона Локка. Соответствующие заявки, поданные 1 сентября, опубликованы на сайте Роспатента.

У Роббинса компания хочет присвоить фразу «Успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь». Ее можно найти в русском переводе произведения бизнес-тренера «Книги о власти над собой», в его официальном аккаунте в Twitter, а также в списках мотивирующих цитат, которые распространены в российском сегменте интернета.

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У Гете «Газпром нефти» приглянулась цитата «То, что не начато сегодня — не закончить завтра», а у Локка «Правильно мыслить более ценно, чем многое знать». Ни в одной из заявок не указано, кто является автором фразы. Помимо этого, нефтяная компания решила получить права на слоган «Утоли жажду».

Все знаки регистрируются в отношении широкого круга товаров и услуг. Среди них: картины, прокат строительной техники, строительство портов, услуги по зарядке сотовых телефонов, чистка дымоходов и сотни других пунктов.

Регистрация фраз в качестве товарного знака — не слишком распространенная практика. Кроме того, Тони Роббинсм может оспорить такое использование своей фразы, если докажет, что она известна в России, имеет признаки оригинальности и является продуктом интеллектуального труда.

Тони Роббинс провел первый и единственный семинар в России в 2018 году. Его посетили более 20 тысяч человек, а стоимость билетов достигала 500 тысяч рублей. После массового недовольства зрителей школа бизнеса «Синергия» отказалась привозить бизнес-тренера еще раз, объяснив ситуацию «культурными различиями».