Белоруссия назвала резолюцию сейма Литвы выходящей за рамки здравого смысла

Президиум Совета республики Национального собрания Белоруссии назвал выходящей за рамки здравого смысла резолюцию сейма Литвы, который 10 сентября признал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и Координационный совет оппозиции единственными законными представителями белорусского народа. Об этом сообщает Tut.by.

Литовские депутаты грубо вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и проявляют открытое неуважение к суверенному праву ее народа выбирать руководство и путь развития страны, утверждают в Совете республики. «Попытка литовских депутатов назначить "лидера народа Белоруссии" и вовсе выходит за рамки здравого смысла», — сказано в комментарии.

Минск назвал действия литовского сейма провокационными и недопустимыми. «Особое неприятие вызывают призывы оказывать санкционное давление на белорусские власти с целью изменения внутренней и внешней политики Белоруссии», — подчеркнули парламентарии.

Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Депутаты призвали международное сообщество поддержать ее и Координационный совет оппозиции. Также сейм выступил за усиление санкций против России из-за Белоруссии.