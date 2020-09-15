Разъяренный буйвол убил зебру на глазах у перепуганных туристов с детьми

В сафари-парке, расположенном в английском городе Беудли, графство Вустершир, разъяренный буйвол убил зебру на глазах у перепуганных посетителей. Об этом сообщает издание The Sun.

Представители заповедника отметили, что нападение красного буйвола на зебру, произошедшее 5 сентября, было трагической случайностью. «Смотрители кормили животных одновременно. Началась драка, в ходе которой бык поднял зебру на рога. Никто не мог поверить своим глазам, — отметил персонал парка. — К сожалению, зебра погибла».

Работники заповедника безуспешно пытались спасти зебру. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь. Очевидцами жестокой сцены из мира животных стали туристы с детьми.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_буйвол, или карликовый лесной буйвол — самый маленький подвид африканского буйвола, обитающий в экваториальных лесах Центральной и Западной Африки. Как правило, красные буйволы достигают в холке 1,2 метра и весят около 270 килограммов. Их главным врагом в естественной среде обитания считается леопард.

Ранее в Twitter появился ролик, на котором зебра в последний момент спаслась от голодного крокодила. Она вышла из воды за секунду до нападения рептилии.