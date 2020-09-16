Плюнувшему в обидчика Неймара игроку пригрозили дисквалификацией

Аргентинскому полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Анхелю Ди Марии пригрозили дисквалификацией из-за инцидента в матче третьего тура французской Лиги 1 против «Марселя». Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, Ди Мария может пропустить шесть матчей за плевок в обидчика нападающего Неймара Альваро Гонсалеса. Защитник «Марселя» якобы оскорбил бразильца на расовой почве, из-за чего между ними на поле завязался конфликт.

То, что аргентинец плюнул в Гонсалеса, заметили позже на видео. Это посчитали нарушением протокола о коронавирусе.

14 сентября сообщалось, что и Неймар столкнулся с угрозой наказания за драку с Гонсалесом. Он может пропустить от четырех до семи матчей.

ПСЖ уступил в матче против «Марселя» с минимальным счетом. Потасовка с участием бразильца вынудила рефери встречи удалить с поля пятерых футболистов.