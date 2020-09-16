В МЧС рассказали о способе общения с запершимся в квартире ребенком

Если ребенок заперся в квартире, когда взрослые ненадолго отошли, например, вынести мусор, не нужно его ругать. Нужно привлечь его внимание и не допускать, чтобы малыш отходил от двери. О таком способе общения рассказал с беседе с РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.

По его словам, спасатели почти каждый день выезжают на вызовы, связанные с тем, что ребенок заперся дома. Прежде всего, посоветовал Гладилин, следует попросить соседей вызвать МЧС. А вот ребенку своего волнения показывать нельзя.

«Постарайтесь убедить ребенка открыть дверь. Хорошей практикой является "замыкание" внимания ребенка на себе: расскажите интересную историю, вместе отгадайте загадки, можно проиграть любимую сказку ребенка по ролям», — сказал специалист. Он также подчеркнул, что ребенка нельзя ругать или угрожать ему.