Бастрыкин оценил приговоры за реабилитацию нацизма

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает, что наказания, которые понесли фигуранты уголовных дел о реабилитации нацизма, отвечают «общественной опасности» этих преступлений. Об этом в среду, 16 сентября, он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, высказывания о том, что эта норма закона применяется как карательный инструмент, вызывают недоумение. Бастрыкин напомнил, что житель Перми Даниил Симанов за публикацию на сайте «Бессмертный полк» фотографии Андрея Власова, который был признан судом изменником родины, получил 200 часов обязательных работ.

Глава СКР также рассказал, что продолжает налаживать сотрудничество с профильным ведомством ФРГ, расследующим преступления национал-социализма.

Ранее, 10 сентября, сообщалось о появлении в СКР подразделения по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории. Решение о его создании, как заявил Бастрыкин, было принято на фоне того, что западные страны занимают «неприемлемую для России позицию» при оценке событий Второй мировой войны.