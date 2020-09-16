Женщина отказалась за деньги назвать сына именем брата и разгневала родителей

Пользовательница Reddit рассказала о конфликте с родителями из-за первенца, которым она беременна. Женщина объяснила, что мать и отец хотят, чтобы она назвала еще нерожденного сына именем брата, умершего во время борьбы с раком. Она отказалась пойти на это даже за деньги, чем разгневала родителей.

По словам 26-летней героини рассказа, она три года живет вместе с 32-летним мужем. В настоящее время автор на седьмом месяце беременности, пара ждет мальчика. Родители постоянно требуют от нее назвать младенца именем брата, который умер от инфекции, пока три года боролся с раком.

Она пояснила, что мать и отец тяжело переживают смерть сына. По совету одного из друзей пожилые родственники решили, что если их внук будет назван в его честь, то их «психологическое здоровье улучшится», ведь они будто снова будут рядом с умершим сыном.

Женщина с супругом выбрала другое имя. Родители не могли переубедить ее словами и отец предложил паре крупную сумму от продажи земельного участка. Учитывая непростое финансовое положение молодой семьи, муж автора поста задумался о таком варианте. Однако мать первенца настояла на отказе, что привело родителей в негодование.

Пост набрал более шести тысяч лайков. В комментариях большинство пользователей поддержали мнение автора публикации. INTJedi написал, что подобное решение — назвать его в честь недавно умершего — станет испытанием для него и может навредить. Юзер emanresuelbaliavayna согласилась с тем, что в родители ищут не внука, а замену сына.

Ранее специалисты в области психического здоровья рассказали на Reddit, какие привычки и действия родителей способны навсегда испортить характер их детей. Тред набрал почти 16 тысяч лайков.