Боец MMA избил бездомного на улице

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джо Шиллинг избил бездомного на улице. Видео опубликовал пользователь Twitter SammyboyBowers.

Шиллинг рассказал в Instagram, что мужчина без пропуска зашел в душ спортзала, в котором он занимался. «Я все понимаю, мыться-то где-то надо. Да, нелегально проник на частную территорию, но ладно», — сказал он. Затем бездомный воспользовался фаллоимитатором, после чего боец вытолкнул его на улицу и начал бить ногами.

36-летний Шиллинг выступает в промоушне Bellator. На его счету четыре победы и шесть поражений в поединках по правилам MMA.

В ноябре прошлого года 21-летний боец ММА Марк Белых получил четыре года колонии за избиение прохожего в Новосибирске. Спортсмен, будучи пьяным, напал на мужчину со спины, повалил его на землю и нанес не менее пяти ударов по голове.