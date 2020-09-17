В МИД России рассказали о замкнутом круге в деле Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о замкнутом круге в деле Алексея Навального в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Мы обратились в ОЗХО, которая, к сожалению, тянула время, а потом дала ответ, что нам нужно обращаться к Берлину <...> А обращение к Берлину вновь возвращает нас на трек общения с ОЗХО. Это замкнутый круг», — сказала Захарова.

По ее словам, ранее Германия призвала Россию взаимодействовать по этому вопросу не на двусторонней основе, а с ОЗХО.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.