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Во Франции снова задержали чеченцев

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Фото: Globallookpress.com

Во французском Дижоне снова задержали выходцев из Чечни: их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщил местный прокурор Эрик Матэ в своем Twitter.

Двоих чеченцев задержали в связи с беспорядками в июне, сейчас они находятся под стражей и ожидают суда. 30-летнему жителю Ниццы и 30-летнему жителю коммуны Доль предъявили обвинения в «объединении злоумышленников с целью подготовки преступления, наказуемого 10-летним тюремным заключением». Личности задержанных пока не раскрываются.

В середине июня Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции выпустила конфиденциальный документ, в котором рассказала о деятельности чеченцев, живущих на территории страны. Их назвали угрозой для местного населения.

Это было связано с летними беспорядками в Дижоне, которые начались после того, как члены чеченской диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах города для совершения мести. Многие были вооружены. Тогда отмечалось, что в стычках пострадали 11 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

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