Эпидемиологи проверили продукты в России на коронавирус

Возбудитель COVID-19 не обнаружен в пищевых продуктах на территории России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Эпидемиологи в основном исследовали овощи (40 процентов), изделия с мясом (26 процентов) и фрукты (22 процента). Отдавалось предпочтение замороженным товарам и продукции ручной сборки и ручной фасовки, поскольку в таких случаях велик риск заражения.

С 5 августа по 10 сентября было проверено 1677 образцов пищи. «Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS-CoV-2», — сказано в публикации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что служба выявила 46 случаев обнаружения вируса в воде и пище в российских регионах. Эти исследования начались 3 сентября. Позже пресс-служба опровергла ее слова. Там заявили, что не было ни одного положительного анализа на 15 тысяч тестов.