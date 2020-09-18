Появился прогноз роста случаев коронавируса в Москве

В Москве фиксируется стабильный рост заболеваемости коронавирусом, число выявляемых за сутки новых случаев может возрасти до полутора тысяч. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в столичном правительстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что это прогнозируемое явление. По его словам, рост заболеваемости объясняется началом учебного года, возвращением горожан из отпусков и другими причинами.

Источник журналистов добавил, что это не приведет к появлению новых масштабных ограничений в городе: «закрывать экономику и вводить цифровые пропуска не планируется».

Накануне, 17 сентября, в Кремле заявили, что не видят оснований для возвращения к ограничениям из-за прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. Так официальный представитель президента России Дмитрий Песков ответил на слухи о возвращении ограничительных мер.