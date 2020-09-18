Бюджет поддержки российского бизнеса увеличат на 1,4 миллиарда рублей

В России в 2021 году увеличат на 1,4 миллиарда рублей бюджетные ассигнования на поддержку бизнеса и самозанятых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МС) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, передает ТАСС.

«Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" увеличением бюджетных ассигнований на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговой режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации за счет перераспределения бюджетных ассигнований в том числе с результатов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в 2021 году на 1 466,5 млн. рублей с последующим возвратом в 2022 году», — указано в тексте документа.

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства, согласно изменениям в федеральный закон о развитии МСП, начали действовать и по отношению к самозанятым в июне текущего года. Это может быть финансовая, имущественная, консультационная и образовательная поддержка.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.