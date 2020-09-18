Добровинский ответил на лишение Пашаева статуса адвоката фразой «буду скучать»

Адвокат Александр Добровинский, представлявший сторону погибшего в смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, прокомментировал лишение Эльмана Пашаева статуса адвоката. Об этом в пятницу, 16 сентября, в своем Telegram-канале сообщает 360tv.

По данным канала, адвокат Добровинский признался, что будет скучать по своему оппоненту Эльману Пашаеву, и сказал, что не хочет комментировать решение коллег, принявших такое решение. «Мне не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю это не этичным», — сказал Добровинский.

Ранее сообщалось, что адвокатская палата (АП) республики Северная Осетия — Алания лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева, который был защитником актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Решение о прекращении адвокатского статуса принял совет АП, усмотревший дисциплинарный проступок в действиях защитника. Пашаев лишен статуса сроком на один год. Он уже в пятый раз подвергается такому наказанию. Через год он может снова сдать экзамен и вернуть себе лицензию.