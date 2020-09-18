Франц Клинцевич покинул пост сенатора

Полномочия члена Совета Федерации от Смоленской области Франца Клинцевича прекращены. Соответствующий указ губернатора региона Алексея Островского доступен на сайте областной администрации.

Новым сенатором назначена Нина Куликовских, работавшая депутатом областной думы. Она возглавляла комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областной думы.

Указ вступает в силу с 18 сентября 2020 года. Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу указа о назначении.

«Назначение осуществляется в соответствии со статьей 95 Конституции, статьей 4 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". По статье 7 этого же закона полномочия действующего члена Совета Федерации от администрации Смоленской области Франца Клинцевича прекращаются», — сообщается на сайте администрации.

Франц Клинцевич был депутатом Госдумы с 1999 по 2015 год, затем его назначили сенатором от Смоленской области.