В пятерку самых влиятельных евреев мира попал «туз из колоды» Путина

В первую пятерку списка самых влиятельных евреев мира попал глава фонда «Всемирный форум памяти холокоста» Вячеслав Моше Кантор, которого в Польше ранее назвали «тузом в колоде» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).

Перечень составили в Израиле накануне нового года по иудейскому религиозному календарю. «Список был составлен израильским изданием Ynet. Издание отмечает ключевую роль Кантора в организации Пятого Всемирного форума памяти холокоста — самого крупного мероприятия в Израиле до пандемии, которое прошло в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме в январе этого года», — рассказали агентству в ЕЕК.

В список также попали гендиректор Facebook Марк Цукерберг, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также бизнесмен и миллиардер Сильван Адамс.

В январе журналист польского издания Rzeczpospolita, выпускник Парижского университета Енджей Билецкий (Jędrzej Bielecki) заявил, что Кантор является «тузом в колоде» Владимира Путина. По его словам, Кантор, владеющий группой агрохимических предприятий «Акрон», может свободно развивать свой бизнес в России, оказывая «особые услуги» Кремлю.