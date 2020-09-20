Гол Смолова позволил «Локомотиву» прервать серию из пяти матчей без побед в РПЛ

«Локомотив» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На седьмой минуте точным ударом отметился форвард железнодорожников Федор Смолов. Гол оказался единственным в матче.

«Локомотив» прервал серию из пяти встреч в РПЛ без побед, набрал 12 очков и вышел на шестое место в чемпионате. В активе «Тамбова» семь очков, клуб располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Локомотив» 27 сентября на выезде сыграет со столичным ЦСКА. «Тамбов» днем раньше на своем поле примет московский «Спартак».