«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и догнал «Зенит»

Московский «Спартак» на выезде обыграл «Рубин» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 сентября, в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме у красно-белых отличился Джордан Ларссон, а защитник хозяев Михаил Меркулов отметился автоголом. Во второй половине игры зрители не увидели голов. С 61-й минуты москвичи играли в меньшинстве: две желтые карточки получил Павел Маслов.

Победа позволила «Спартаку» набрать 17 очков и догнать лидирующий в чемпионате «Зенит». «Рубин» имеет в активе 11 очков и находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Спартак» 26 сентября на выезде сыграет с «Тамбовом». «Рубин» днем позже на чужом поле встретится с «Ротором».