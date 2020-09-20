Среди сотни задержанных на митингах в Белоруссии оказался россиянин

Число задержанных на акциях протеста, которые прошли в разных городах Белоруссии, превысило 100 человек. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Больше всего задержанных в Минске — 67 человек, среди них есть гражданин России.

Кроме того, по данным правозащитников, в столице Белоруссии, где на протестную акцию вышли десятки тысяч человек, был задержан Олег Моисеев, доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Позже эту информацию подтвердили в Координационном совете белорусской оппозиции.

В других городах задержаны 45 человек. Часть из них уже отпустили.

20 сентября в Белоруссии прошли очередные митинги. В Минск согнали спецтехнику, на крыше резиденции президента Александра Лукашенко были замечены снайперы.

Массовые протесты в Белоруссии идут шестую неделю. Они вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Протестующие не доверяют официальным результатам, требуя отставки Лукашенко и проведения новых выборов.