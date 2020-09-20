В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Выдача Белоруссии кредита в 1,5 миллиарда долларов выгодна для России, поскольку такие действия поддерживают экономику обеих стран. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Фрагмент интервью опубликован в Twitter-аккаунте «Вестей».

«Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем еще кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий экономический, торговый партнер. Это и заказы для наших предприятий, и занятость на наших предприятиях», — пояснил Силуанов.

По его словам, большая часть кредита пойдет на погашение долга перед госкорпорацией «Газпром». «Задолженность перед "Газпромом" составляет чуть меньше 330 миллионов долларов, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда, составляет 500 миллионов долларов. Полный расчет перед нашей газовой компанией», — отметил министр.

Силуанов также назвал Белоруссию надежным заемщиком и уточнил, что нарушений сроков возврата займов с ее стороны еще не было.

Ранее, 16 сентября, глава Минфина сообщил, что Москва предоставит кредит Минску в два этапа. В 2020 году республика получит миллиард долларов, 500 миллионов из которых — за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, и еще 500 — за счет межгоскредита. Второй транш в 500 миллионов долларов будет выделен в 2021-м.

О том, что Россия выдаст Белоруссии долг, стало известно 14 сентября, во время встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин тогда заявил, что белорусская экономика тесно связана с российской, «это очень устойчивая и глубокая кооперация», поэтому нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы восстановить товарооборот после пандемии коронавируса и «создать предпосылки для дальнейшего движения вперед».