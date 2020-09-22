В Казахстане обрушился недостроенный спорткомплекс

В Казахстане обрушилось недостроенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чунджа (Алматинская область). Объект обошелся в 1,2 миллиарда тенге (216,2 миллиона рублей). Об этом сообщается в Instagram-профиле издания ZTB.KZ.

Спорткомплекс начали строить в ноябре 2019 года и планировали завершить в январе 2021 года. Работами занималась компания «Лидер-НК». Аким (глава местной исполнительной власти) Уйгурского района Шухрат Нурахунов не смог назвать причину обрушения.

«Только в одном зале площадью 40 на 25 обрушилась крыша и то не полностью. Завтра специалисты приедут, проведут экспертизу. Днем упала одна железка. Я сам посмотрел. Сейчас анау-мынау (то одно то другое — прим. «Ленты.ру») сказать не можем», — заявил чиновник.

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Заместитель руководителя областного управления строительства Еркебулан Усманбаев не исключил человеческого фактора в качестве причины произошедшего. По его словам, восстановительные работы начнутся в ближайшие две-три недели.

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