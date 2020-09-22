Хоккеист КХЛ избежал службы в армии за взятку

Российский защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов избежал службы в армии за дачу взятки местному военному комиссару. Об этом сообщает Znak.com.

Администратор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по версии следствия, передал денежные средства в размере 100 тысяч рублей военному комиссару Магнитогорска Андрею Житникову в 2018 году. Таким образом работник клуба добился незаконного освобождения от службы по призыву не только для Дронова, но и для трех других хоккеистов, на тот момент также представлявших «Металлург».

Житников задержан по обвинениям в получении взяток в ноябре 2019-го. В уголовном деле военкома множество эпизодов получения денег за незаконное освобождение от службы в армии.

Дронов — воспитанник магнитогорского хоккея. Он выступает за «Металлург» с 2017 года. В составе молодежной сборной России Дронов завоевал бронзу на чемпионате мира в 2017 году. В сезоне-2020/2021 он провел семь матчей и отметился тремя результативными передачами.