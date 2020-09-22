Появились подробности исчезновения оставившей предсмертную записку школьницы

Исчезнувшую после шестого урока 12-летнюю московскую школьницу должен был встретить дедушка, но она специально сказала ему неправильное время. Такие подробности раскрыла мать девочки, дизайнер одежды Надежда Славина в своем Instagram-аккаунте.

По словам женщины, сама она в этот момент была за городом и собирала вещи, чтобы поехать в Москву. «Беда пришла, откуда я никак не ждала», — написала Славина. Содержание предсмертной записки дочери она раскрывать не стала.

Об исчезновении девочки стало известно ранее 22 сентября. В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения на крыльце школы. На ней видно, как девочка покидает учебное заведение. Волонтеры занялись ее поисками. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье части 2 статьи 105 УК («Убийство»).

7 января в Свердловской области в новогодние праздники пропала 15-летняя жительница города Ревда. Девочка находилась в гостях у бабушки в городе Верхняя Пышма. По словам матери, она должна была забрать дочь от подруги, но та почему-то ушла раньше. С 19:30 пропавшая школьница перестала выходить на связь. Спустя несколько дней ее нашли в машине взрослого человека, на съемной квартире которого она прожила около недели. Школьнице захотелось «вкусить все прелести взрослой жизни».