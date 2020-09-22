Раскрыта истинная причина перемирия между принцами Гарри и Уильямом

Королевский эксперт Кэти Николл раскрыла истинную причину перемирия между принцами Гарри и Уильямом. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Николл утверждает, что разлука пошла на пользу отношениям герцога Сассекского с герцогом Кембриджским. По ее мнению, братья стали общаться чаще, чем месяцами ранее. «Братья поболтали в день рождения Гарри. Ни для кого не секрет, что между ними были непростые отношения. Но я считаю, что расстояние пошло им на пользу», — отметила эксперт по монаршей семье.

В августе сообщалось, что принц Уильям обиделся на принца Гарри, поскольку тот объявил о намерении отказаться от королевских обязанностей и привилегий, не посоветовавшись ни с ним, ни с другими членами семьи. Как отмечает автор книги «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» Омид Скоби, по этой причине братья полгода не разговаривали.

Однако главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен настаивал, что, вопреки информации Скоби, Гарри и Уильям не прекращали общение. Его источники, близкие к принцам, утверждают, что во время карантина они регулярно созванивались по Zoom.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для видеосервиса Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары. Гарри и Меган вернули 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, отказались от помощи принца Чарльза и достигли финансовой независимости от королевской семьи.



