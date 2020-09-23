Оставившую предсмертную записку российскую школьницу нашли живой

Оставившую предсмертную записку и пропавшую 12-летнюю московскую школьницу нашли живой. Об этом сообщила мать девочки, дизайнер Надежда Славина, передает Telegram-канал Mash.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила «Ленте.ру», что местонахождение ребенка установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В свою очередь, источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что сейчас девочку везут в следственный отдел.

О пропаже девочки сообщалось 22 сентября. После шестого урока ее должен был встретить дедушка, но школьница специально сказала ему неправильное время. Перед исчезновением она передала матери через одноклассника телефон и прощальную записку.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Следователи проведут необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.