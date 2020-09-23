Раскрыта причина исчезновения московской школьницы с предсмертной запиской

Дизайнер Надежда Славина раскрыла причину исчезновения своей дочери, 12-летней московской школьницы Дианы Жулиной. Об этом она рассказала изданию StarHit.

Как объяснила Славина, она собиралась рассказать дочери о смерти ее родного отца. «Но бабушка решила все за нас и без нас. И я узнала задним числом, что дочери бабушка рассказала, что папы нет», — рассказала она.

По словам женщины, девочка держала «все в себе», потому что очень любила папу. В предсмертной записке она обвинила свою мать в том, что та не сказала про смерть отца сразу. «К сожалению, мы не всегда можем все правильно сделать. А последствия потом разгребает мама», — заключила Славина.

О пропаже девочки сообщалось 22 сентября. После шестого урока ее должен был встретить дедушка, но школьница специально сказала ему неправильное время. Перед исчезновением она передала матери через одноклассника телефон и прощальную записку. На следующий день девочку нашли живой.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Следователи проведут необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.