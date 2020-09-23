В России девочка спалила чужой дом и лишила родителей квартиры

Девочка из Кемеровской области спалила чужой дом, из-за чего ее родителей лишили квартиры для погашения задолженности перед пострадавшими. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

Ребенок в компании друзей зашел на соседский участок. Девочка подожгла траву, теплицу, а также куртку, лежавшую на веранде. В результате жилой дом, находящийся на территории, сгорел полостью. Возраст ребенка не уточняется.

Хозяйка участка обратилась в суд с иском, ее требования были удовлетворены. Родителям поджигательницы пришлось заплатить почти 700 тысяч рублей ущерба. Взыскание обратили на зарплату супругов и их банковские счета, также семье запретили выезжать за границу.

Дополнительно ФССП вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 94 тысяч рублей. Чтобы супруги возместили ущерб, приставы наложили арест на квартиру, находящуюся в собственности пары. После этого должники внесли всю необходимую сумму.

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