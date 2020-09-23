Путин призвал найти еще денег на строительство дорог

Президент России Владимир Путин призвал правительство найти еще денег на строительство дорог. Об этом он заявил на встрече с сенаторами в Кремле, передает ТАСС.

«Прошу правительство проработать вопрос изыскания дополнительных ресурсов для дальнейшего развития дорожного строительства в 2021-2023 годах», — сказал президент и призвал шире использовать в этой области инфраструктурные облигации и привлекать внебюджетные средства.

Также в ходе данной встречи глава государства оценил ситуацию с безработицей в стране. По его мнению, обстановка остается напряженной. «Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду», — сказал он.

Кроме того, Путин порассуждал о проблеме бедности. Одним из главных способов бороться с ней президент считает социальный контракт.