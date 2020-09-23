Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых органов за восемь месяцев 2020 года

Одновременно с постепенной отменой ограничительных мер и восстановлением бизнес-активности начал постепенно сокращаться разрыв между динамикой поступлений налогов текущего и прошлого годов. По итогам января-августа 2020 года поступления снизились на 12 процентов и составили 13,2 триллиона рублей, тогда как в июне и августе — на 17 и 14 процентов соответственно. Поступления в федеральный бюджет составили 5,36 триллиона рублей. Об этом на заседание расширенной коллегии ФНС России рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

За восемь месяцев 2020 года из-за пандемии и введенных в связи с ней ограничений сильно изменилась среда, в которой работает Федеральная налоговая служба (ФНС), но ведомство адаптировалась к новым условиям и в полной мере осуществляет свои функции. «Несмотря на ряд ограничений в администрировании по контрольной и судебной работе, задолженности, динамика поступлений налогов сохранилась на соответствующем уровне», — сообщил Даниил Егоров.

Поступления администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет за восемь месяцев 2020 года составили: налог на прибыль — 2,7 триллиона рублей, НДС — 2,6 триллиона рублей, НДФЛ — 2,5 триллиона рублей, НДПИ — 2,6 триллиона рублей. При этом поступления по ненефтегазовым доходам за этот период снизились на 2,6 процента. По НДС они сохраняются почти на уровне прошлого года — поступило 2,6 триллиона рублей, что на 1,4 процента меньше.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, страховые взносы демонстрируют положительную динамику — поступило 4,56 триллиона рублей — на 2 процента больше, чем в прошлом году, а по НДФЛ — 2,5 триллиона рублей с 2,6 процента роста. При этом поступления НДФЛ отражают постепенное восстановление уровня доходов граждан. Так, в апреле и мае они снизились на 19 и 14 процентов. С июня же фиксируется рост поступлений: в июне — на 2,8 процента, в июле — на 6,1 процента, в августе — на 14,5 процента.

О восстановлении деловой активности также свидетельствуют данные АСК ККТ. Начала восстанавливаться выручка: в июле + 3,7 процента по сравнению с мартом, а в августе + 4 процента.

С учетом моратория на проведение проверок во II квартале 2020 года за I полугодие 2020 года их количество снизилось на 65 процентов: с 4,9 до 1,7 тысяч. Сумма поступлений по контрольно-аналитической работе снизилась на 15 процентов — до 135 миллиардов рублей. При этом поступления по аналитической работе выросли на 4,5 процента — до 64 миллиардов рублей. 48 процентов от них были уплачены вне рамок налоговых проверок — плательщики уточнились добровольно.

В связи с пандемией было приостановлено взыскание задолженности, что сказалось на росте долга на сумму более 300 миллиардов рублей. Показатель DTI незначительно вырос, по сравнению с 6,1 процента на 1 января 2020 года, составив 7,5 процента на 1 августа.

«За счет этой меры удалось обеспечить почти полностью бесконфликтные отношения с налогоплательщиками в период активной фазы ограничений деловой активности. Приоритет был отдан мягким мерам урегулирования долга», — подчеркнул Даниил Егоров.

Руководитель ФНС России также рассказал о других мерах поддержки, которые были оказаны налогоплательщикам в связи с распространением пандемии: субсидии на сохранение численности работающего персонала получили 2,2 миллиона компаний с 7,5 миллиона работников на 90,9 миллиарда рублей. Субсидии на дезинфекцию и профилактику — 293 тысяч компаний с 1 миллиона сотрудников на 11,6 миллиарда рублей.

Освобождение от уплаты налогов и взносов за II квартал 2020 года — 2 миллиона субъектов МСП из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций на 75 миллиардов рублей по уже поданным декларациям, компаниям были предоставлены отсрочки на 30 миллиардов рублей, а рассрочки — на сумму более 25 миллиардов рублей.

Для оперативного взаимодействия с бизнесом, мониторинга экономики и доходов бюджета были созданы Ситуационные центры. За весь период им поступило более 20 тысяч обращений. Эта информация позволила Правительству выработать необходимые решения по поддержке налогоплательщиков.

Урегулировать вопросы о предоставлении рассрочек и отсрочек помогли Долговые центры. Адресно взаимодействуя с налогоплательщиками, попавшими в сложную финансовую ситуацию, специалисты помогают им урегулировать задолженность и уплатить налоги по согласованному графику. С апреля 2019 года Долговые центры работают девяти регионах: Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Ульяновской областях, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Приморском крае. Даниил Егоров сообщил, что после 1 октября 2020 года такие центры будут созданы еще в девяти субъектах России.

В условиях режима ограничений количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам снизилось на 17,2 процента. При этом была организована система ежедневного сбора информации о любых обращениях, связанных с вопросами предоставления мер государственной поддержки. «Полученная информация использовалась для решения вопросов об изменении отдельных параметров и правил мер поддержки в режиме онлайн. В дальнейшем мы используем этот опыт при решении ключевой задачи досудебного блока — развитии обратной связи с источником возникновения спора», — отметил глава Налоговой службы.

Он также рассказал о развитии ЕГР ЗАГС, куда из региональных информационных систем было загружено более 77 миллионов записей всех типов, зарегистрированных в 2006-2018 годов. Это составляет 99,94 процента от планового показателя конвертации, установленного Минюстом России. Также к системе в полном объеме были подключены органы соцзащиты населения субъектов РФ для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Они могут запрашивать необходимые сведения в режиме «запрос-ответ» через СМЭВ.

В завершение Даниил Егоров напомнил, что ЕНВД прекращает действовать с 1 января 2021 года. Подавать заявление о прекращении применения этого режима не нужно – плательщики будут автоматически сняты с учета. Однако до конца 2020 года им следует выбрать альтернативный налоговый режим. Если организация или предприниматель не сделают этого самостоятельно, то будут переведены на общий режим налогообложения. Выбрать наиболее подходящий режим поможет специальный сервис на сайте ФНС России.