Российских моряков в Греции осудили на 300 лет тюрьмы

Двоих российских моряков в Греции признали виновными в перевозке нелегальных мигрантов и присудили каждому из них по 300 лет тюрьмы. Об этом со ссылкой на телеканал RT сообщает РИА Новости.

За перевозку каждого из 60 мигрантов осужденные получили от 7 до 12 лет колонии. Журналистам об этом рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, россияне Алексей Игумнов и Никита Шепталов свою вину отрицают.

Мужчины заявляют, что нашли работу по перевозке туристов в Турции. Лодки с мигрантами пристали к их судну во время одного из круизов. «Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли — и подали сигнал SOS», — приводит агентство слова Мельникова.

Греческий суд не обратил внимания на эти подробности, а назначенный на дело адвокат практически не общался со своими подзащитными. По словам правозащитника, в подобной ситуации в Греции находятся еще примерно 26 российских граждан. О последнем подобном случае сообщалось в июле: тогда двое моряков из России получили по 253 года тюремного заключения.