Оценена вероятность проведения полицейских обысков у Логинова на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с полицейскими обысками в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце в феврале 2020 года. Его слова приводят «Известия».

Поздняков оценил произошедшее как абсолютно недопустимую вещь. «Что касается Олимпийских игр, то полагаю, что вероятность подобного инцидента практически исключена», — заявил он.

Глава ОКР заметил, что проведение новых обысков вряд ли возможно по двум причинам. Во-первых, на Играх существует многоуровневая система отслеживания багажа и ручной клади всех участников соревнований, так что подозрения в провозе запрещенных препаратов возникнуть не могут. Во-вторых, система аккредитации на Олимпиаде хорошо продумана.

7 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отказался извиняться за обыски у Логинова. Генеральный секретарь организации Никлас Карлссон заявил, что организация не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии и не знает о результатах действий полиции.

Обыски у Логинова прошли 22 февраля. Они были вызваны тем, что тренер спортсмена Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной члену сборной Украины. Позже в этот день Логинов участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место. На следующий день биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую усталость.

На чемпионате мира-2020 Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.