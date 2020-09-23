Познер рассказал о действиях в случае закрытия его программы на Первом канале

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что в случае закрытия его авторской программы на Первом канале не будет создавать канал на YouTube по примеру коллег. О своих возможных действиях он сообщил, отвечая на вопрос поклонника. Комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

«Я вам могу сказать точно, если на Первом канале скажут: "Нам ваша программа больше не нужна", я не пойду делать свой канал в YouTube или еще где-то», — отметил журналист.

Познер выразил мнение, что перешедший в блогеры работник СМИ лишается звания журналиста. «На мой взгляд, он перестает быть журналистом, потому что к нему больше неприменимы те требования, которые существуют в журналистике», — уточнил ведущий.

По его словам, канал может быть сверхуспешным, но «там не информация, там точка зрения». Познер заключил, что считает блогеров не заинтересованными в том, чтобы дать зрителям полную картину того или иного события.

Ранее ведущий канала НТВ и продюсер Вадим Такменев рассказал, что допускает уход с телевидения в том случае, если почувствует профессиональное выгорание. Он также похвалил бывшего коллегу по телеканалу Алексея Пивоварова, который стал блогером и начал выпускать видео на YouTube.